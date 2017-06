Bis dahin steht aber noch eine Menge Entwicklungsarbeit an. „Elektroflugzeuge haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen“, sagt Arne Seitz, Experte für Antriebssysteme beim Forschungsinstitut Bauhaus Luftfahrt in Taufkirchen bei München. „Aber technologisch müssen noch einige Herausforderungen gemeistert werden.“ Ingenieure müssten das Flugzeug, seine Aerodynamik und Bauform, neu erfinden, um den kommerziellen Einsatz tatsächlich zu ermöglichen.