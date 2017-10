Ein Beispiel ist ein Taxifahrer, der als generelle Regel so lange fährt, bis er für den Tag einen bestimmten Umsatz erreicht hat, zum Beispiel einen Umsatz, der ihm erlaubt, ein auskömmliches Einkommen zu haben. Diese Regel führt dazu, dass er insgesamt mehr Stunden arbeiten muss als es für das Einkommen nötig wäre. Denn an Tagen mit hoher Nachfrage nach Taxidiensten hört er früher auf, und an Tagen, wenn die Nachfrage gering ist, fährt er länger. Er müsste es genau umgekehrt machen. Auch gesamtwirtschaftlich ist das Ergebnis ineffizient. Wenn viele Fahrgäste gerne ein Taxi hätten, wird das Angebot verknappt, und wenn wenige Gäste da sind, steigt das Angebot. Genau das Gegenteil wäre notwendig.

Thaler hat auch gezeigt, dass die Werbung sich die beschränkte Rationalität von Konsumenten zu Nutze machen kann. Wichtig ist auch eine andere Arbeit von Thaler, in der es um „Winner’s Curse“ geht. Wenn man an einer Auktion teilnimmt und keine vollständige Information über den Wert des Kaufobjekts hat, wird der gewinnen, der den Wert am höchsten einschätzt und deshalb am meisten bietet. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird er den Wert überschätzen und hinterher enttäuscht sein oder gar Verluste erleiden. Das ist der „Fluch des Gewinners“. Wir alle können daraus lernen, es bei Auktionen mit dem Bieten nicht zu übertreiben.