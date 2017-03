Dafür haben die Forscher Dopamin-Zellen untersucht, die Schultz als „kleine Teufel in unserem Gehirn“ beschreibt. Die Zellen reagieren mit der Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin, wenn sie Positives erwarten oder erhalten. Sie aktivieren ein weit verzweigtes Netz aus Nervenzellen - und beeinflussen mit, dass Menschen nach immer größeren Belohnungen streben. In Tierversuchen habe Schultz Teile des Gehirns identifiziert, in denen es Dopamin-Zellen gebe und gezeigt, wie sie auf Belohnung und externe Stimulation reagieren, hieß es in der Preisbegründung.

Schultz hat in Hamburg und Heidelberg Medizin, Mathematik und Philosophie studiert und unter anderem in Göttingen, New York, Stockholm und Freiburg (Schweiz) geforscht. Heute ist er Professor für Neurowissenschaften an der Universität Cambridge und Mitglied der britischen Royal Society. Den „Brain Prize“, der 2011 zum ersten Mal vergeben wurde, will Dänemarks Kronprinz Frederik ihm, Dayan und Dolan am 4. Mai in Kopenhagen überreichen.