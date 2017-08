In der Zwischenzeit kompensieren die HiFi-Hersteller den Mangel an 3D-Inhalten, das klassische Henne-Ei-Problem, mit ausgefeilter Software in ihren Anlagen. Denn die neuen Multimedia-Verstärker sind längst zu HiFi-Computern mutiert, in denen oftmals soviel Rechenpower steckt wie in modernen Hochleistungs-PC.

Gestützt darauf sind spezielle Audio-Algorithmen, „Upmixer“ genannt, in der Lage, Rundum-Raumklänge aus Surround-Aufnahmen, Stereo-Musik oder gar Mono-Aufnahmen künstlich zu erzeugen. Fast schon Chirurgisch sezieren die in den Ursprungsquellen, was Sprache, was Musik, was relevantes Geräusch und was bloß Klangatmoshäre ist und komponieren daraus in Echtzeit bemerkenswert natürlich wirkenden Raumklang. „Der ist um Welten besser als die oft schmerzhaft klangverfälschenden Effekte, wie sie vor Jahren die ersten Virtual-Surround-Schaltungen erzeugten“, urteilt HiFi-Experte Feiler.

Branche hat aus Fehlern gelernt

Und noch einen Fehler der Vergangenheit wollten die HiFi-Hersteller beim 3D-Klang nicht wiederholen: Einen Krieg der Standards – ähnlich wie früher die Konkurrenz der Videokassetten oder der Kampf zwischen den Multimediascheiben Blu-ray und HD-DVD. „Moderne Blu-ray-Player kommen mit allen 3D-Formaten klar“, sagt etwa Roland Krüger, Produktexperte für Soundsystem beim HiFi-Spezialisten Denon. „Aktuelle Raumklangverstärker geben Dolby-Atmos- und DTS:X-Aufnahmen automatisch korrekt wieder.“ Bei Denons Konkurrenz ist das nicht anders. Geräte, die auch Auro-3D beherrschen, sind allerdings noch deutlich rarer gesät, und wer einmal Sennheisers Ambeo-Sound wird wiedergeben können, ist bisher noch offen.