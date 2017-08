Nun wollen die Kino-Spezialisten diese Klänge auch ins Wohnzimmer bringen – und nicht bloß die. Dolby hat mit Atmos ein neues Klang- und Dateiformat geschaffen. Mit dessen Hilfe können die Tonspuren auf den Blu-ray-Kinodisks so kodiert werden, dass entsprechend ausgestattete HiFi-Verstärker die Klangquellen über die räumlich passenden Lautsprecher wiedergegeben. Das 3D-Erlebnis wird so hörbar. Konkurrent DTS hat mit DTS:X ein eigenes, ähnlich arbeitendes Soundformat entwickelt. Auch der belgische Akustik-Spezialist Auro hat mit seinem – speziell für Musikwiedergabe optimierten – Auro-3D-System eine dritte Raumklang-Technologie entwickelt.

Und schließlich will auch der deutsche Akustik-Experte Sennheiser mit einem eigenen 3D-Audio-System im Markt mitmischen. Ambeo nennen die Klangkünstler aus Wedemark bei Hannover ihre Audiotechnologie. Rund zehn Jahre hat Grammypreisträger Gregor Zielinsky, der Tonmeister in Diensten der niedersächsischen Akustikexperten mit Kollegen an der Technik getüftelt. „Ambeo“, sagt Co-Vorstandschef Andreas Sennheiser, „ist unser ehrgeizigstes Zukunftsprogramm.“ Die Technologie werde in jeden Geschäftsbereich Einzug halten. „In naher Zukunft stellen wir auch Produkte für Endverbraucher vor.“ In Berlin werden die Sennheisers entsprechende Technik aber wohl bestenfalls im Vorserienstadium präsentieren.

Einen Vorgeschmack auf die Opulenz des Klanges aber können zumindest Besucher der überaus erfolgreichen Pink-Floyd-Ausstellung im Londoner Victoria&Albert-Museum bekommen. Dort hat der deutsche Sound-Spezialist die 360-Grad-Multimediaschau am Ende des Rundgangs mit einem Ambo-3D-Soundsystem ausgerüstet. Und das produziert einen geradezu atemberaubenden Klangrausch, für den selbst David Gilmour, der geniale Soundtüftler der Kultband, am Ende nur einen knappen Kommentar hatte: „Es ist ein Triumph.“