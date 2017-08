Das vermutlich am meisten unterschätzte Exponat der diesjährigen IFA findet sich auf dem Messestand des japanischen Elektronikspezialisten Yamaha. In einem kleinen Glaskasten in Messehalle 1.2 haben die Japaner einen unspektakulär-schwarzen Lautsprecherbalken platziert. Der sieht aus wie ein leicht überproportioniertes Exemplar jener beliebten Soundbars, mit denen Besitzer von Flachbildfernsehern ihren oft akustisch minderbemittelten Bildriesen klanglichen Nachdruck verleihen.

Doch was das YSP 5600 genannte Klangbrett leistet, geht weit über das erwartete Akustik-Upgrade normaler Soundbars hinaus: Ob Musik oder Filmsound, was immer der Yamaha Sound Projector über seine mehr als 40 integrierten Lautsprecher in die Umgebung bläst - der Klang erfüllt den Raum in wahrhaft unerhörter, umhüllender Weise.