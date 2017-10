Nintendo hat seine Gewinnprognose wegen der starken Nachfrage nach seiner neuen Spielekonsole Switch fast verdoppelt. Es werde nun mit einem Betriebsergebnis im Gesamtjahr von 120 Milliarden Yen (umgerechnet 908 Millionen Euro) gerechnet, teilte der japanische Konzern am Montag mit. Bisher waren 492 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Der erhöhte Ausblick lag allerdings immer noch unter den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen, das neben seinen Konsolen für Spiele rund um bekannte Figuren wie Super Mario oder Zeldo sowie das Smartphone-Spiel Pokemon Go bekannt ist, hat Switch im März auf den Markt gebracht. Seither hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt und zeitweise ein Neun-Jahres-Hoch erreicht.