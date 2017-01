Alle Gefahren können also niemals ausgeschlossen werden? Jede Verkehrsart, ob zu Land, zu Wasser, oder in der Luft, birgt die Möglichkeit von Unfällen. Möglichst einheitliche Regelungen und Aufklärung der Bevölkerung sollten ein klares Allgemeinverständnis für das korrekte Verhalten im Luftraum sicherstellen. Unser Verband hat sich vorgenommen, die Copter-Piloten zu rücksichts- und verantwortungsvollem Fliegen zu bringen. Mit der Unterzeichnung unserer Initiative "Aerial Culture – Fliegen mit Verantwortung" verpflichten sie sich selbst dazu, respektvoll und regelkonform mit ihren Drohnen umzugehen.

Über Menschen ist der Überflug verboten, ebenso über Krankenhäusern, Kraftwerken und Gefängnissen. Wer seine Drohne in einem Abstand von weniger als 1,5 Kilometer zu einem Flugplatz oder Flughafen steigen lassen will, braucht eine Erlaubnis der Luftaufsicht.

Die maximale Flughöhe darf bei gewerblicher Nutzung 100 Meter nicht übersteigen. Für alle, die eine Drohne in ihrer Freizeit steigen lassen, gilt eine Grenze von 762 Metern - solange keine andere Regel dagegenspricht. In Großstädten mit internationalem Flughafen sind vielerorts nur 30 Meter erlaubt.

Die Verkaufszahlen für Drohnen in Deutschland steigen. Immer mehr Menschen nutzen die kleinen Fluggeräte, um in ihrer Freizeit aus der Luft zu fotografieren oder zu filmen. Einige Fakten im Überblick.

Ist Ihnen ein schwerer Unfall durch Copter bekannt?

Nein, zum Glück nicht. Damit das so bleibt, appellieren wir an die Vernunft und das verantwortungsvolle Verhalten der Copter-Piloten, um in Deutschland nicht bald schwedische Verhältnisse zu haben. Dort ist das Copter-Fliegen auf breiter Ebene eingeschränkt oder sogar ganz untersagt. Wir appellieren auch an Industrie und Handel, nicht nur an den kurzfristigen Profit zu denken, sondern auf lange Sicht die Basis für einen gesunden und wachsenden Copter-Markt durch beispielsweise Warnhinweisen auf beigelegten Flyern oder Verpackungen zu fördern. Letzten Endes kommt das Industrie und Handel auch zugute und unterstreicht zudem ihr Bewusstsein und ihre Verantwortung für die Gesellschaft.