Dabei ist die Idee, die Leinwand selbst leuchten zu lassen, im Grunde gar nicht neu. Schließlich funktionieren die Videowände bei Konzerten oder viele Werbewände seit Jahren nicht anders. Was aber die Installation im Lotte-Kino von den bereits genutzten Riesendisplays unterscheidet ist zum einen ihre hohe 4K-Auflösung (das entspricht den aktuell höchstauflösenden Videoformaten und TV-Bildschirmen) bei gleichzeitig extrem kleinen Bildpunkten von nur wenigen Millimetern Größe.

Dazu kommt, dass die Samsung-Entwickler sicherstellen mussten, dass die Lichtpunkte auch nach zigtausenden Stunden von Wiedergabe exakt die Farbtöne wiedergeben, die die Regisseure und Filmstudios beim Schnitt der Filme vorgesehen hatten. Das ist eine Herausforderung, weil die kleinen Leuchtdioden im Lauf der Zeit üblicherweise an Leuchtkraft und an Farbtreue verlieren. Das könne man ausschließen, versichert Entwickler Kim, der seine Leinwand in einem rund siebenmonatigem Test vom Standardisierungsgremium der US-Filmindustrie, der Digital Cinema Initiative, hat zertifizieren lassen.