Sex mit Robotern – zum Mensch-Verwechseln ähnlich? Es ist in der Tat nicht ausgeschlossen, dass sich sexuelle Erlebnisse mit Robotern in der Zukunft nicht sehr von Sex mit Menschen unterscheidet. Oder noch einen Schritt weiter: vielleicht viel besser ist als mit Menschen.

Herr Beschorner, wie kann man sich Sex mit einem Roboter vorstellen? Ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber etwa so: Sex-Roboter sind Silikonpuppen, die sich bewegen können und in die ein Algorithmus eingebaut ist, sodass man mit ihnen kommunizieren kann – sprachlich wie körperlich. Das sexuelle Erlebnis wird zunehmend technisch perfektioniert: die Stimmen werden realistischer, Bewegungen technisch präziser. Die Entwicklungen sind noch nicht sehr weit, werfen aber sehr deutlich ihre Schatten voraus.

Besser? Wie will eine Maschine denn die sinnlichen, knisternden Komponenten nachahmen, die Sexualität so spannend machen?

Ich befürchte, dass Sex im Durchschnitt viel weniger erotisch so aufgeladen ist, als es in Ihrer Frage anklingt. Erotik würde durch diese neuen „Dingsbums“ simuliert werden, so wie sie seit Tausenden von Jahren im ältesten Gewerbe der Welt simuliert wird. Und bedenken Sie, Sie habe es dann hier mit perfekten Körpern zu tun, kein Gramm Fett zu viel oder gerade etwas rundlich, wenn man das mag. Die gewünschte Größe diverser Körperöffnungen oder die Länge des Penis können Sie bei Ihrer Bestellung notieren. Skandinavisch blond, asiatisch, schwarz? Das können sie alles ordern. Und zum Sex stehen sie dem Benutzer übrigens immer und jederzeit zur Verfügung.