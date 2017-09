In Aachen und der Umgebung kann man ab heute die online die Bezugsscheine für Jodtabletten beantragen. Bis jetzt läuft alles wie geplant. "Die Verteilung läuft sehr gut, wir sind zufrieden", sagt Rita Klösges von der Stadt. Allein in der Stadt Aachen seien bis mittags um eins etwa 1.300 Anträge eingegangen. Da die Anträge nach Haushalten und nicht nach Personen ausgeteilt werden, kann man nicht genau sagen, wie viele Leute die Jodtabletten bis jetzt in Anspruch nehmen wollen. Menschen, die den Bezugsschein beantragen, können mit diesem in umliegenden Apotheken kostenlose Jodtabletten bekommen.

Horrorszenario: Super-GAU in Tihange