Es fehle ausgebildetes Personal, heißt es da. Führungsprozesse müssten sich an die verlängerte Laufzeit anpassen. Über die Meiler Doel 1 und 2 sowie Tihange 1 vermerken die IAEA-Experten: „Die Besichtigung hat gezeigt, dass die Anlage in einem guten Zustand ist.“ Diese Meiler sind allerdings auch nicht von den Haarrissen betroffen.

Müssen die Grenzbewohner also noch gut sechs Jahre zittern? Allelein rät: „Hinschauen, unbedingt“. Aber Angst müsse man keine haben. Die allermeisten der in Belgien registrierten Ereignisse hätten in Sachen Sicherheit keine oder nur geringe Relevanz.