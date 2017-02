Von „belgischen Bröckel-Reaktoren“ spricht Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel, die Grünen-Umweltexpertin Sylvia Kotting-Uhl gar von einer „Zeitbombe an unserer Grenze“. Wenn in Deutschland über belgische Atomkraftwerke gesprochen wird, schwingt Panik mit. Seit 2012 Tausende feine Risse in zwei Reaktorbehältern gefunden wurden, fühlen sich die deutschen Mahner bei jedem Vorfall bestätigt und fordern: Die Meiler Doel 3 und Tihange 2 müssen vom Netz. Aber sind belgische Reaktoren tatsächlich so gefährlich? Und sind sie anfälliger als die deutschen?

Ganz so eindeutig, wie mitunter behauptet wird, ist es wohl nicht. Ja, die belgischen Akw haben häufiger Pannen als deutsche. Aber eine Gefahr, dass die Kraftwerke bald in die Luft fliegen, sehen Experten nicht.