 Bloomberg spendet für Umweltschutz

Nach der Ankündigung der US-Regierung, ein Klimaprogramm Barack Obamas abzubauen, spendet der Milliardär Michael Bloomberg weitere 64 Millionen US-Dollar für den Umweltschutz. Das kündigte Bloomberg am Mittwoch in Washington an.

Am Dienstag hatte die Umweltbehörde EPA ein Papier vorgelegt, wie der „Clean Power Plan“ abgeschafft werden soll. Dieser sollte die Treibhausgasemissionen von Kohlekraftwerken verringern. EPA-Chef Scott Pruitt hatte erklärt, der „Krieg gegen die Kohle“ sei vorbei. US-Präsident Donald Trump, Pruitt und große Teile der Republikaner zweifeln einen Beitrag des Menschen zum Klimawandel an.