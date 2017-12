 Internationale Unternehmen fordern mehr Klimaschutz

Zum zweiten Jahrestag der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens fordert ein Bündnis von mehr als 50 internationalen Unternehmen mehr Engagement gegen den Klimawandel. Unter anderem Adidas, Unilver, H&M, Michelin, Philips, Puma und Virgin bekräftigten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung ihre Absicht, den Klimawandel „im Rahmen unserer geschäftlichen Tätigkeiten“ zu bekämpfen. Zugleich fordern sie von der Politik Rahmenbedingungen, „die uns einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung dieses Ziels ermöglichen“.

Am 12. Dezember 2015 hatte die Weltgemeinschaft in Paris sich auf ein Abkommen verständigt, das den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad begrenzen soll. Zum Jahrestag hat der französische Präsident Emmanuel Macron Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen. Bei dem Gipfel am Dienstag soll es auch um Beiträge der Wirtschaft zum Kampf gegen die Erderwärmung gehen.