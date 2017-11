Seit Jahrhunderten fasziniert der weiße Marmor aus dem italienischen Carrara vor allem Künstler und Mächtige. Julius Cäsar bevorzugte ihn, Renaissance-Genie Michelangelo schuf seinen „David“ aus ihm, die Säulen-Kolonnaden am Petersplatz erstrahlen in dem Marmor aus der Toskana. Ebenso moderne Bauwerke wie das Opernhaus in Oslo oder die Scheich-Said-Moschee in Abu Dhabi. „Unser Marmor ist Stein gewordenes Licht“, sagen die Einwohner stolz über ihren berühmten Marmor.

„Carrara-Marmor hat Anhänger in aller Welt“, findet Erich Lucchetti, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Confindustria in der Provinz Carrara und selbst Marmorunternehmer. „Wir sind gut darin, unsere Produkte zu verkaufen - sogar gegen die Konkurrenz des chinesischen und indischen Marmors.“ Selbst während der Rezession nach der globalen Finanzkrise 2008 habe der Sektor nicht gelitten.