„1853 kamen die ersten Chinesen in Suriname an, sie waren von Anfang an hier vertrauenswürdige Partner.“ Lackin war im Oktober bei der UN-Klimakonferenz in Bonn und hat dort verkündet: „Wir sind das grünste Land der Erde, mit 93 Prozent Waldanteil“. Im Gespräch in Paramaribo sagt er, von Dezember an werde - auch zum Schutz des Klimas - ein Exportstopp für Baumstämme verhängt. Er kann rauf und runter die verschiedenen Klimageldtöpfe referieren, wie den milliardenschweren Green Climate Fund, die für solche Maßnahmen Ausgleichszahlungen versprechen, um gerade ärmeren Staaten beim Klimaschutz zu helfen

Das Exportverbot hört sich gut an, aber die Recherchen in Suriname fördern nach und nach ein etwas ambivalenteres Bild zutage. Das zeigt ein Treffen mit der Algemene Surinaamse Houtunie, der Gewerkschaft der Holzindustrie. „Der Staat braucht das ausländische Geld“, sagt Präsident André Soeltaansingh. „Der chinesische Einfluss steigt Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute.“ Am Vorabend hat es mächtig gekracht beim Treffen mit dem Industrieminister, weil das Exportverbot aufgeweicht werden und erst von Februar an gelten soll.