 Das Textilbündnis kommt langsam in Bewegung

Deutsche Modehersteller, Handelsketten und Hilfsorganisationen wollen gemeinsam soziale und ökologische Mindeststandards in der Textilproduktion durchsetzen. Jetzt soll die Umsetzung beginnen.

Der Start war holprig und zäh. Doch in diesen Wochen will das von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 2014 gegründete Textilbündnis ernst machen mit dem Versprechen, Schritt für Schritt soziale und ökologische Mindeststandards in der Lieferkette durchzusetzen - vom Baumwollfeld bis zum fertigen Kleidungsstück. „Das Bündnis ist in die Umsetzungsphase eingetreten“, betonte der Leiter des Bündnissekretariats, Jürgen Janssen, im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur.

Kik : Tengelmann will mit Textil-Discounter die USA erobern Der Familienkonzern Tengelmann ist nach den Worten seines Chefs Karl-Erivan Haub mit seinen Beteiligungen an Zalando und Delivery Hero zufrieden. Mit Kik will der Konzern sein Glück in den USA suchen.

Die 146 im Bündnis zusammengeschlossenen Modefirmen, Handelsketten, Verbände, Behörden und Hilfsorganisationen haben nach jahrelangen Diskussionen erste konkrete Maßnahmen benannt, die sie noch 2017 umsetzen wollen. Der Textildiscounter KiK etwa will unter anderem mit 50 Prozent seiner pakistanischen Lieferanten Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen zu den Themen Lohnsteigerungspotenziale und Vermeidung exzessiver Überstunden durchführen. Aldi Nord will unter anderem den Anteil nachhaltiger Baumwolle in den verkauften Textilien verdoppeln. Andere Mitglieder wollen etwa giftige Chemikalien bei der Produktion vermeiden.

Anzeige

Kritiker des Bündnisses werfen der deutschen Textilbranche allerdings „Schneckentempo“ vor. Schließlich liegt der wohl wichtigste Auslöser der Initiative - das verheerende Unglück in der Textilfabrik Rana-Plaza in Bangladesch, bei dem mehr als 1100 Menschen ihr Leben verloren - schon vier Jahre zurück.

Renate Künast : „Ich habe horrende Zustände gesehen“ Mit einem Textilbündnis wollte die Bundesregierung bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie durchsetzen. Der Plan ging nicht auf, sagt Renate Künast. Die Grünen-Politikerin Künast sieht nun die EU am Zug.

Die Greenpeace-Textilexpertin Alexandra Perschau etwa meint: „Das geht uns alles viel zu langsam. Das muss schneller gehen.“ Besser als die freiwilligen Vereinbarungen des Textilbündnisses wäre nach ihrer Auffassung eine gesetzliche Regelung. Auch die Vorsitzendes des Verbraucherausschusses im Bundestag Renate Künast (Grüne) bemängelte kürzlich in einem Interview, insgesamt seien die Selbstverpflichtungen „wenig ehrgeizig“. Tatsächlich ist es eine unwahrscheinliche Koalition, die sich im Bündnis zusammengefunden hat. Unter den 146 Teilnehmern sind Modehersteller (z.B. Adidas, Gerry Weber, Hugo Boss) und Handelsketten (C&A, Aldi, Lidl, Primark, H&M oder Kik), aber auch Hilfsorganisationen wie Care, Oxfam, Terre des hommes und der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Auch Handelsverbände und Bundesministerien sind vertreten. „Dass wir alle diese Gruppen zusammengebracht haben und gemeinsam die gesamte Breite der sozialen und ökologischen Probleme bei der Textilproduktion angehen, ist weltweit einmalig“, sagt Janssen. Vielfältig wie das Mitgliederspektrum sind auch die Probleme die angegangen werden sollen: die Sozialstandards in den Fabriken der Produktionsländer stehen ebenso auf der Liste wie Menschenrechte und Umweltschutz.

Textilindustrie : Billiger als Bangladesch: Der Standort Äthiopien Wir haben uns daran gewöhnt, dass auf den Etiketten unserer T-Shirts nicht nur „Hergestellt in der Türkei“ steht, sondern auch „Made in Bangladesh“. Doch die globale Textilindustrie zieht schon weiter.

Doch die Breite in der Zusammensetzung und in der Thematik hat ihren Preis. Rund zwei Jahre brauchten die Mitglieder allein um sich auf konkrete Bündnisziele und Standards zu einigen - etwa auf eine Liste von mehr als 160 problematischen Chemikalien die schrittweise durch unbedenkliche Substanzen ersetzt werden sollen. Für das Jahr 2017 mussten sich dann alle Mitglieder mindestens jeweils sechs Ziele in den Bereichen Chemikalien- und Umweltmanagement sowie Sozialstandards und existenzsichernde Löhne setzen. Hinzu kommen zwei Ziele in Bezug auf nachhaltige Naturfasern. Das Erreichen der Ziele werde am Jahresende unabhängig überprüft, betont Janssen. „Das ist kein Larifari, was da gefordert wird. Da ist schon Druck im Kessel. Die Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften im Bündnis würden sich sonst auch nicht darauf einlassen“, wehrt Janssen die Kritik der Skeptiker ab.

In diesem Jahr ist die Veröffentlichung der selbstgesteckten Ziele und der Ergebnisse der Erfolgskontrolle zwar noch freiwillig. Doch ab 2018 sind alle Teilnehmer verpflichtet, ihre Maßnahmenpläne und deren Umsetzung jedes Jahr zu veröffentlichen. Janssen ist deshalb überzeugt: „Das Bündnis ist ein Garant dafür, dass sich alle Teilnehmer auf den Weg begeben haben, Umwelt und Sozialstandards nachhaltig zu verbessern. Wir verlangen jedes Jahr von den Mitgliedern einen Fortschritt. “