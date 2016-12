Trotzdem setzt Christ auf die Lupinen. "Ich habe das Gefühl, dass der Umschwung kommt. In der Branche wird diese Pflanze immer mehr ein Thema." Außerdem hofft er, dass seine Böden von der Hülsenfrucht profitieren. Denn Lupinen zeichnen – genau wie Ackerbohne und Futtererbse – als Leguminosen wertvolle Eigenschaften aus. Sie bilden Wurzelknöllchen, an denen sich Bakterien sammeln, die Stickstoff binden. "Die nachfolgende Pflanzenkultur profitiert von den Rückständen unheimlich", erklärt Manuela Specht von der UFOP. Das bedeutet weniger chemische Dünger – und mit ihrer bis zu eineinhalb Meter langen Pfahlwurzel lockert die Pflanze das Erdreich zusätzlich auf.

Züchter schauen sich mittlerweile auch in Deutschland Futterbohnen wie Soja oder Lupine immer genauer an.

Doch die finanzieren ihre Programme über den Saatgutabsatz – und der ist bei Lupinen gering. Mehr Anbau würde helfen – aber die Landwirte bauen ohne Abnehmer nicht an. Da fehle derzeit ein Markt, sagt Birgit Wilhelm vom WWF: "Die Lupinen in der Lebensmittelindustrie stecken noch in ihren Anfängen und die meisten großen Abnehmer in der Futtermittelindustrie sind auf Soja spezialisiert."

Der WWF hat in einer Studie errechnet, dass diese Spezialisierung gar nicht notwendig ist: Deutschland könnte seinen Soja-Bedarf für die Futtermittelproduktion um 65 Prozent senken, wenn man einheimische Pflanzen nutze. Immerhin vier Millionen Tonnen.

EU-Förderung als Anschub

Es braucht also für Züchter und Bauern Anreize von außen. Das hat auch die EU erkannt und fördert seit vergangenem Jahr den Anbau von Leguminosen. Mittlerweile zeigt das Programm auch erste Erfolge: "Der Anbau von Leguminosen steigt", sagt Wilhelm. Um wie viele Tonnen die Lupinenproduktion gesteigert werden kann, ist angesichts der eingeschränkten EU-Förderung und ihrer speziellen Standortvorlieben allerdings kaum absehbar.

Zudem stößt die EU-Agrarförderung auch auf Kritik. Denn die Maßnahmen beziehen sich auf Leguminose-Flächen als sogenannte ökologische Vorrangflächen. "Und das sind eigentlich Hecken, Nassflächen und Wegraine, die als natürlicher Lebensraum die biologische Artenvielfalt sichern", sagt Wilhelm. "Hier werden Leguminosen und Artenvielfalt gegeneinander ausgespielt, obwohl wir beides brauchen."

Am Ende ließe sich der Soja-Import auch nicht komplett ersetzen, sagt Specht. "Aber heimische Eiweißpflanzen können den Import zumindest zum Teil überflüssig machen." Immerhin: Die Endverbraucher sind neugierig auf die heimischen Bohnen, sagt Prolupin-Geschäftsführer Malte Stampe: "Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie gesund sie sind und was genau drin steckt", sagt er. "Regionalität wird zunehmend wichtiger."

Das Fraunhofer IVV führt die Forschungen deshalb ebenfalls fort. "Es geht uns jetzt darum, weitere Produkte, auch mit Lupinenfasern und aus Lupinenöl, zu entwickeln", sagt Michael Schott. Aber auch die Arbeiten an dem Rohstoff Lupinen selbst gehen weiter. Gerade bei der Weißen Lupine, der Verwandten der Blauen Süßlupine, besteht Forschungsbedarf. Sie würde gut auf Böden in Süddeutschland wachsen – wenn sie nicht so anfällig für die Pilzkrankheit Anthraknose wäre. Deshalb hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ein Forschungsprojekt mit Versuchsanbauten gestartet. "In diesem Rahmen haben wir einen neuen Stamm getestet, der deutlich pilzresistenter ist", sagt Schott. Im kommenden Jahr könnte die Saat auf den Markt kommen.

Neben Lupinen sollen künftig auch Ackerbohnen und Futtererbsen auf dem Lebensmittelmarkt eine größere Rolle spielen. "Bei der Ackerbohne gibt es Forschungsvorhaben, wobei die Markteinführung noch nicht absehbar ist", sagt Specht. Bei der Erbse sieht das schon anders aus. Erbsenmehl, das zu Nudeln verarbeitet wird und Erbsenstärke als Binde- und Verdickungsmitteln in Suppen, Soßen und Backwaren sind bereits im Handel. Specht: "Da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit weitere Produkte erwarten können."

So bleibt die Lupine weiter die heimische Eiweiß-Hoffnungsträgerin auf unbestimmte Zeit. Vielleicht auch gemeinsam mit der Soja-Bohne: Auch hier gibt es bereits versuche, diese für einen Anbau in Deutschland zu nutzen. Kurzfristig kann aber nur der Verzicht auf Fleisch den Import senken: 80 Prozent des Sojas landen im Futtertrog.