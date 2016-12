Immerhin - sie lassen sich in die Karten schauen. Das macht längst nicht jeder Großkonzern. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Starinvestor Warren Buffett, Tech-Riese Facebook und der Versandhändler Amazon ließen CDP abblitzen, in der DACH-Region weigerten sich etwa der Rückversicherer Munich Re sowie der Uhrenhersteller Swatch, Klimadaten offenzulegen.

Manche der hiesigen Top-Unternehmen überraschen nicht, tauchen sie doch häufiger an der Spitze von Nachhaltigkeit-Rankings auf. Etwa der Aroma-Hersteller Symrise oder die Deutsche Telekom. Aber auch Unternehmen aus eher schmutzigen Branchen wie BMW, Daimler, HeidelbergCement, thyssenkrupp und sogar Nestle tauchen unter den Bestbenoteten auf - Unternehmen mit großem Potenzial in puncto Umweltschutz.

Vor dem Hintergrund der Pariser Klimaziele hat die Senkung des Kohlenstoffausstoßes bei globalen Konzernen zugenommen. "Hunderte Firmen teilten CDP mit, dass sie wesentliche Veränderungen für ihre Geschäfte erwarten, die aus dem Pariser Abkommen resultieren", erklärt Simpson.

Blick auf Stand der Wissenschaft

45 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen sich zwar vor, in den kommenden zwei Jahren ihre Ziele mit dem aktuellen Stand der Klimawissenschaft für das Erreichen des 2-Grad-Ziels abzustimmen. Nur zwei Unternehmen haben jedoch bereits so ein Ziel gesetzt. So drohen einige Unternehmen, den Anschluss zu verlieren, so Simpson. Es gebe noch viel Handlungsbedarf, wenn die Erderwärmung unter der kritischen Schwelle von zwei Grad liegen solle, ergänzt Steven Tebbe, CDP-Geschäftsführer Europa.

Ein Kritikpunkt: Über ihre indirekten Emissionen wissen die meisten Unternehmen kaum etwas. Nur 30 Prozent konnten das geforderte Reporting vorlegen. Für Simpson ist die schlechte Datenlage besorgniserregend, da in vielen Branchen Emissionen aus Vorprodukten und der Produktnutzung das Vielfache der direkten Emissionen betragen. "Eine Tonne Kohlendioxid, emittiert in China, schädigt das Klima genauso wie eine Tonne aus Deutschland."

Dramatisch sei auch die Transparenzlage im Finanzsektor. Von 59 angefragten Unternehmen habe nur die Raiffeisen Bank International Zahlen zum CO2-Fußabdruck aus Investments vorgelegt - dafür aber auch die Bestnote kassiert.

Wachstum trotz Klimaschutz

Wichtig ist Simpson und Tebbe, dass sie mit dem Bericht eine Entkoppelung zum Wirtschaftswachstum vom CO2-Ausstoß aufzeigen konnten. Von Lobbyisten wird die schwindende Wirtschaftskraft und der Verlust von Arbeitsplätzen oft als Gegenargument verwendet.

Beispiele wie der schwedische Verbrauchsgüter- und Papierhersteller SCA zeigen allerdings, dass sich Wachstum und Umweltschutz nicht ausschließen. Das Unternehmen reduzierte seine Emissionen um 32 Prozent, während es gleichzeitig seinen Umsatz um 19 Prozent erhöhte.

Tebbe: "Investoren müssen in Zukunft überlegen, ob sie noch in Firmen investieren, die den Klimawandel nicht ernst nehmen und sich neu aufstellen." So könnte der Kapitalmarkt Unternehmen zum Umdenken zwischen, denen Umweltschutz und Gesundheit bislang egal waren.

