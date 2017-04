Die deutsche Industrie und Energiewirtschaft haben 2016 kaum weniger Treibhausgas als im Vorjahr ausgestoßen. Mit einem Minus von 0,6 Prozent hätten die beiden vom europäischen Emissionshandel erfassten Sektoren im zehnten Jahr in Folge weniger reduziert als der EU-Durchschnitt, teilte das Umweltbundesamt am Dienstag mit. In Europa insgesamt habe das Minus nach vorläufigen Daten zwischen 2,4 und 2,8 Prozent gelegen.

Industrie- und Kraftwerke sind für etwa die Hälfte der Kohlendioxid(CO2)-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Da die anderen großen Sektoren wie Wohnen und vor allem der Verkehr sogar deutlich mehr ausstießen als 2015, hatte Deutschland im vergangenen Jahr nach Angaben des Umweltbundesamtes seine Klimabilanz insgesamt erneut nicht verbessern können.