Kurz vor der Weltklimakonferenz in Bonn schlagen UN-Organisationen, Mediziner und Ökonomen Alarm. Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre sei so schnell gestiegen wie nie zuvor. Der Klimawandel schade bereits jetzt der Gesundheit vieler Menschen. Zudem müssten die Länder noch viel mehr als bislang geplant tun, um einen Klimakollaps abzuwenden. Das ist die Faktenlage für die Weltklimakonferenz in Bonn, die am kommenden Montag beginnt.

Auch wenn der Ausstoß von CO2 stabil bleibt, steigt dennoch dessen Konzentration in der Atmosphäre - und zwar 2016 so schnell wie noch nie. Das lag neben den Aktivitäten der Menschen auch am Wetterphänomen El Niño mit seinen erhöhten Ozeantemperaturen und Dürren in den Tropen, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Montag in Genf berichtete. Dadurch konnten Ozeane und Pflanzen nicht so viel CO2 aufnehmen wie in anderen Jahren.