Dabei haben beide Länder offenkundig auch herausragende Wissenschaftler im Blick, die in ihren Heimatländern derzeit Probleme haben, etwa in den USA unter Präsident Donald Trump. „Die gemeinsame Initiative von Deutschland und Frankreich ist ein wichtiges Signal in unübersichtlichen Zeiten. Sie schafft sichere Perspektiven für die internationale Klimaforschung und legt eine Grundlage, die vereinbarten Klimaziele zu erreichen“, teilte Wanka am Donnerstag nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris zu einem gemeinsamen 45-Millionen-Euro-Programm mit.

Zur Umsetzung des - von den USA abgelehnten - Pariser Klimaabkommens schafften Deutschland und Frankreich „weltweit neue Chancen für bis zu 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Klima- und Energieforschung“, befand Wanka.