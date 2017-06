Wegen der anhaltenden Dürre sind dieses Jahr UN-Angaben zufolge rund 2,6 Millionen Menschen von insgesamt etwa 45 Millionen Einwohnern in Kenia auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Etwa jedes fünfte Kind im Bezirk Isiolo gilt als mangelernährt. Kamelmilch aber gilt als besonders nahrhaft, enthält wesentlich mehr Vitamin C als Kuhmilch, dafür kaum Zucker und ist deshalb für Kamelfan Ikiror ein „wahres Wundermittel“. Auch in Nairobis Cafés gibt es verstärkt „Camelchinos“ und andere Kaffeegetränke mit Kamelmilch zu kaufen.

Auch eine Studie für die niederländische Entwicklungszusammenarbeit kam 2008 zu dem Schluss, dass die Kamelwirtschaft in der Region von Isiolo „das Potenzial hat, die Lebensgrundlage armer Gemeinschaften in Kenias trockenen Gebieten nachhaltig zu verändern“.

So richtig vertraut scheint Kameltreiber Ekua mit den Tieren noch nicht, aber auch für ihn ist der Vorteil gegenüber den Kühen unbestritten: „Kühe saufen Wasser wie die Löcher“, sagt er lachend. Auch der britische Kamelexperte Piers Simpkin, der früher für die FAO gearbeitet und dann in Kenia eine Kamelmilchproduktion aufgebaut hat, stimmt zu: „Während in einer schweren Dürre bis zu 80 Prozent der Rinderherden eingehen können, sterben bloß zehn bis sechzehn Prozent der Kamele.“

In Isiolo ist Experte Muktar Ibrahim, 41, zuständig für die Überzeugungsarbeit. Ibrahim ist kenianischer Somali und als solcher seit Kindesbeinen vertraut mit den Eigenarten der als störrisch verschrienen Kamele - schließlich gehören die Somalis zu den wenigen Menschen in der Region, die immer schon Kamele gehalten hatten. Hundert Tiere hat er mit Hilfe von VSF in den vergangenen Jahren bereits kostenlos an Angehörige verschiedener Stämme übergeben. Die Milch ihrer Kamele wird nach Nairobi gebracht und dort hauptsächlich an Somalier verkauft. Ein anderer Teil bleibt als Joghurt in der Region.

„Anfangs waren die Leute misstrauisch, Kühe sind ihnen heilig und sie bezahlen bei der Heirat immer noch mit Rindern für ihre Frauen“, sagt Ibrahim. „Aber mittlerweile haben sie die Tiere akzeptiert.“ Das geht auch Anab Kassim so. Seit einem Jahr besitzt die 37-jährige Mutter von sechs Kindern gemeinsam mit ihrer Familie vier Kamele. „Drei Liter geben sie am Tag“, sagt die Frau mit dem traditionellen bunten Halsschmuck der Samburu, „selbst in der größten Trockenheit“.