Ein bisschen seltsam findet Peter Ekua es schon, dass er jetzt auf einen Haufen blökender Kamele achtgeben soll. Verlegen fuchtelt der 32-Jährige vom Stamm der Samburu mit seinem deutschen G3-Sturmgewehr in der Luft herum. Der Boden hier im Norden Kenias ist staubtrocken, Ekuas Kamelherde von 18 Tieren bleibt als Nahrung oft nur stachelige Akazien. Rinder waren in der Region bislang der ganze Stolz und Reichtum seiner Familie. Doch der Klimawandel und die damit verbundenen Dürreperioden verdrängen langsam die Kühe - das Geschäft mit den Kamelen hingegen boomt.

Seit in Folge des Klimawandels Wasser und Weideland in Ostafrika knapp werden, ändern manche einheimischen Stämme der Rinder- und Ziegenzüchter langsam ihre Gewohnheiten. Die Stämme, die auf die Haltung von Kamelen setzen, haben derzeit ihren Frieden, denn Kamele benötigen kaum Wasser. Immer häufiger lassen sich daher jetzt die Holzglocken der Wüstenschiffe vernehmen, die im Umland von Isiolo durch die trockene Landschaft stapfen und sich an Sträuchern und dornigem Gestrüpp gütlich tun.

Das ist Wasser auf die Mühlen der Kamel-Propheten: „Die Menschen haben den Nutzen der Kamele erkannt“, sagt Davis Ikiror von der Schweizer Hilfsorganisation Tierärzte ohne Grenzen (VSF): „Immer mehr Stämme steigen um.“ Seit sechs Jahren versucht die Gruppe, die Verbreitung der Kamele in Kenia zu fördern. „Jetzt könnte uns der Durchbruch gelungen sein“, so Ikiror, der aus Nairobi die Verbreitung der Tiere koordiniert. Die Zahlen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) bestätigen seine These: Lebten im Jahr 2000 rund 700 000 Kamele in Kenia, waren es im Jahr 2014 schon über 2,9 Millionen. Mittlerweile sind es über drei Millionen.