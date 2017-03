Nicht einmal zehn Prozent der internationalen Finanzhilfen zur Bekämpfung von Folgen der Erderwärmung kommen einer Studie zufolge bei lokalen Projekten in Entwicklungsländern an. Die Klima-Fonds würden vor allem mit großen Agenturen und Entwicklungsbanken zusammenarbeiten, statt das Geld in Vorhaben vor Ort zu stecken, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Internationalen Instituts für Umwelt und Entwicklung (IIED). Zudem hätten die Geberländer erst elf Prozent der zugesagten Mittel bereitgestellt, mit denen umweltfreundliche Energieprojekte gefördert und durch den Klimawandel verursachte Schäden ausgeglichen werden sollen.