Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert deutlich mehr Artenschutz in der Landwirtschaft. Trotz vieler Bemühungen im Naturschutz gebe es weiter große Artenverluste etwa bei Schmetterlingen und Vögeln. „Das ist vor allem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie wir Landwirtschaft betreiben. Wir brauchen also in diesem Bereich ein radikales Umdenken, damit wir endlich Erfolg beim Artenschutz haben“, sagte Hendricks dem Magazin „Mehrwert“ (München), das von ihrem Ministerium gefördert wurde.

Landwirte sollten daher für Leistungen im Naturschutz deutlich mehr EU-Fördermittel erhalten. „Jährlich bekommen die europäischen Landwirte knapp 60 Milliarden Euro“, sagte Hendricks. Die Umweltanforderungen seien dabei aber nicht sehr anspruchsvoll. „Mein Ziel ist es, dass ab 2021 - also in der nächsten EU-Förderperiode - die flächenbezogenen Agrarsubventionen schrittweise abgebaut werden und die frei werdenden Mittel den Landwirten für Naturschutzmaßnahmen und andere öffentliche Leistungen zugute kommen.“