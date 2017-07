Allein in Brasilien wurden 49 Menschen getötet, die Wälder, Flüsse oder Land vor Projekten von Unternehmen in den Branchen Bergbau, Öl, Holz und Landwirtschaft schützen wollten. In Kolumbien waren es 37 Tote, auf den Philippinen 28 und in Indien 16.

„Die Tatsache, dass die Kurve der Morde weiter steigt, (...) zeigt, dass Regierungen und Unternehmen kurzfristigen Profit weiter über Menschenleben stellen“, sagte Global-Witness-Aktivist Billy Kyte der Nachrichtenagentur AP. Die tatsächliche Zahl getöteter Umwelt- und Landaktivisten sei vermutlich noch höher. Aktivisten erhielten zudem immer wieder Todesdrohungen, würden angegriffen, festgenommen und in teure Rechtsstreitigkeiten verwickelt.