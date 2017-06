An diesem Punkt liegt auch für Wolter einiges im Argen. „Anders als bei der Industrie sind die Auflagen für die Landwirtschaft überhaupt nicht verschärft worden“, kritisiert er. Nach der Wende hätten sich durch Prämien für Flächenstilllegungen an ostdeutschen Flüssen ökologisch wertvolle Uferrandstreifen gebildet. Doch der Maisanbau für Biogas, der sich für Landwirte finanziell mehr lohnt, habe diesen Effekt nun wieder torpediert. Die intensive Landwirtschaft bringe wieder vermehrt Nitrat und Nitrit ins Wasser - und befördert damit die große Gefahr eines verstärkten Algenwachstum. Es nimmt Licht und kann zu instabilen Sauerstoffbedingungen im Fluss führen.

Die Deutschen sind in einer luxuriösen Lage, meist ohne sich dessen bewusst zu sein: Hahn auf, klares Wasser fließt. Doch Umweltschutzorganisationen warnen: Mit Wasser so sorglos umzugehen wie bisher, sei der falsche Weg.

Sorge macht Wolter auch die Schifffahrt. „Es geht vor allem um die Belastung durch Wellenschlag am Ufer, in erster Linie durch Passagierschiffe und Sportboote“, sagt er. Durch ihre Bauform und Gleitfahrten komme deren Oberflächenwelle fast ungebrochen ans Ufer. Dort lebten Jungfische und Pflanzen in der flachen Uferzone. „Die Rückströmung zieht das Wasser vom Ufer weg“, berichtet Wolter. Bei Torgau mache das zum Beispiel einen Meter Unterschied aus. Dazu komme die breite und tiefe Fahrrinne für Güterschiffe, um möglichst ganzjährig zu laden. „Das hat oft sehr steile und mit Steinschüttung befestigte Ufer zu Folge“, sagt er. Für Fische und Pflanzen blieben durch all das weniger lebenswichtige Flachwasserbereiche übrig.

Altlasten werden aufgewirbelt

Susanne Heise, Ökotoxikologin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, hat vor allem die Ablagerungen der Elbe im Blick - ihre Sedimente. Sie sind wie das Gedächtnis eines Flusses. „Schwebstoffe und Schadstoffe in den Sedimenten sind heute die großen Probleme für die Elbe“, urteilt sie. Dazu zählen auch die Altlasten wie Schwermetalle, die immer noch etwa aus alten Tagebauten eingeschwemmt oder bei Hochwasser wieder aufgewirbelt werden.