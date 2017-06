Duschen kann ziemlich teurer sein - je nachdem wo in Deutschland man sich unter die Brause stellt. Nicht nur für Trinkwasser, auch für Abwasser zahlen Haushalte bundesweit sehr unterschiedliche Gebühren. Während eine vierköpfige Familie in Ludwigsburg im Jahr knapp 262 Euro für die Abwasserentsorgung bezahlt, werden in Potsdam gut 911 Euro fällig, wie der Eigentümerverband Haus und Grund ausrechnen ließ. Im Vergleich der 100 größten Städte schnitten vor allem Gemeinden in Süddeutschland gut ab, relativ hohe Abwassergebühren zahlen Haushalte an Rhein und Ruhr sowie im Nordosten Deutschlands.