Für die Nutzung in der menschlichen Ernährung spricht auch, dass Wasserlinsen problemlos Spurenelemente aufnehmen können, die im Wasser gelöst sind. So ließen sich ernährungsbedingte Mangelerscheinungen mit geringem Aufwand ausgleichen, erklären die Wissenschaftler. Die Entengrütze kann durch die Zusammensetzung des Nährmediums, auf dem sie kultiviert wird, quasi jedes gewünschte Spurenelement aufnehmen. Leidet die Bevölkerung etwa an Zink-Mangel, könnte durch die Gabe von Zink ins Wasser der Entengrütze die Versorgung verbessert werden, erklärt Dr. Klaus Appenroth von der Universität Jena. Die Wasserlinse könnte dann zum Beispiel in den hierzulande beliebten Smoothies oder als Mehl in Gebäck eingesetzt werden und so als Vehikel für wichtige Nährstoffe dienen.

Appenroth leitet das internationale Komitee zur Wasserlinsen-Forschung bereits in der zweiten Amtszeit und forscht seit vielen Jahren schwerpunktmäßig zu der Schwimmpflanze. Er hebt weitere Vorzüge der Mini-Pflanzen hervor: „Die Wasserlinsen vermehren sich sehr rasch, benötigen aber keine zusätzlichen Anbauflächen. Es ist die am schnellsten wachsende Blütenpflanze der Welt." Damit hat die Entengrütze einen entscheidenden Vorteil, etwa gegenüber der umstrittenen Sojapflanze, die gern als Beispiel genommen wird für alles, was falsch läuft in der Landwirtschaft: abgeholzte Regenwälder, ungezügelte Gentechnik und gigantische Monokulturen.