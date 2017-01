Vier von fünf Deutschen wollen einer Greenpeace-Umfrage zufolge kein Plastik in Kosmetika haben. Die breite Mehrheit erwarte von den Herstellern, dass sie auf Kunststoffe in fester, flüssiger oder anderer Form in ihren Produkten verzichten, teilte die Umweltorganisation am Donnerstag in Hamburg mit. Das sei das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Emnid-Instituts im Auftrag von Greenpeace. „Plastik belastet die Meere und hat in Kosmetika nichts verloren“, sagte Greenpeace-Meeresexperte Thilo Maack. „Umweltministerin Hendricks muss für ein umfassendes Verbot sorgen.“

Laut Umweltbundesamt gibt es für Mikroplastik unterschiedliche Definitionen. Landläufig versteht man nach Angaben von Greenpeace unter Mikroplastik feste Kunststoffpartikel mit einer Größe von unter fünf Millimetern. Der Begriff sollte aber weiter gefasst werden als viele Hersteller das machen und auch für flüssige, wachs- und gelartige Kunststoffe verwendet werden, erklärte Maack. Aufgrund der unterschiedlichen Definitionen sei es auch schwer zu sagen, wie viele Kosmetika nun tatsächlich Mikroplastik enthalten. „Manche Hersteller behaupten, dass ihre Produkte mikroplastikfrei sind. Das ist mit Vorsicht zu betrachten.“