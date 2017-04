„Eingeborene“, sagt Lourdes Iarema. Das Boot der 40-jährigen Leiterin des Juruena-Nationalparks und ihrer Begleiter steuert Land an. Eine dürftig errichtete Hütte am Ufer, direkt davor toben drei nackte Kinder im Wasser. Schon beim Aussteigen warnt aber ein anderer Teilnehmer der Expedition, bevor Bilder gemacht werden können: Die indigenen Bewohner hier mögen es nicht, fotografiert zu werden.

Über Stunden ist kein Mensch zu sehen, kein Haus, kein Anzeichen von Zivilisation. Nur Wasser und Wald, ein undurchdringbar anmutendes Dickicht tropischer Vegetation. Plötzlich steht aber jemand am Ufer des breiten Juruena-Flusses im tiefsten brasilianischen Amazonas-Urwald und winkt das Boot zu sich her.

Der Familienvater erzählt Iarema dann von einem wilden Jaguar, der kürzlich fast eins der Kinder nachts angegriffen habe. Getötet werden darf das Tier im Nationalpark nicht, deswegen solle Iarema eine Lösung anbieten. Kann sie aber nicht so richtig.

Eigentlich dürfte die Familie selbst nicht an diesem Ufer leben, das zum viertgrößten Schutzgebiet Brasiliens gehört. Der 2006 gegründete und rund 1,9 Millionen Hektar umfassende Juruena-Park - eine Fläche fast so groß wie Rheinland-Pfalz - befindet sich im Herzen Brasiliens in der Regenwaldregion zwischen den Bundesstaaten Mato Grosso und Amazonas.