Goldschürfer und Holzfäller eignen sich illegal Land an

Allein zwischen August 2015 und Ende Juli 2016 wurde eine Fläche von 7989 Quadratkilometern vernichtet. Dabei hatten in den vergangenen Jahren Schutzgebiete, die im Rahmen des 2003 ins Leben gerufenen Programms zum Schutz des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes (Arpa) errichtet wurden, die Entwaldung zu etwa 37 Prozent verringern können, sagt Maldonado. Arpa gilt als Erfolgsgeschichte, doch nun nähert sich das auch von der deutschen „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ unterstützte Programm seinem Ende, bis 2018 läuft die letzte und dritte Arpa-Phase. Iarema leitet seit 2012 den Juruena-Nationalpark mit einem denkbar kleinen Team, bestehend aus drei Mitarbeitern und ihr selbst. Der Gedanke, dass sie das gesamte Schutzgebiet kontrollieren sollen, ist eigentlich wahnwitzig - „ich versuche, mindestens einmal im Monat unterwegs zu sein“, sagt die Parkchefin etwas resigniert.

Die studierte Biologin wohnt in der Stadt Alta Floresta in Mato Grosso. Um an den nördlichen Teil des Parks zu gelangen, braucht sie etwa zwei Flugstunden mit einer gecharteten kleinen Propeller-Maschine. Würde sie über die Flüsse mit einem Schnellboot die ganze Strecke hoch fahren wollen, wäre sie mindestens einen ganzen Tag unterwegs. Durch den Wald führt kein Weg.

Der Juruena-Park ist ein eindrucksvolles Spektakel unberührter Natur - eigentlich ist er für Besucher gesperrt. Eine Reise per Flugzeug und per Boot und teilweise zu Fuß quer durch einen Teil des Schutzgebietes wird nur von der Parkverwaltung in Begleitung von Umweltschützern zu Dokumentationszwecken genehmigt. Aus der Luft sieht der Urwald wie ein gigantischer grüner Mantel aus, durchquert von langen Flüssen und leichten Bergketten. Erst unten wird die wirkliche Dimension des Regenwaldes erkennbar: Dichte Vegetation, riesige alte Tropenbäume, die an vielen Stellen den Blick in den Himmel fast vollständig versperren, imposante Wasserfälle, aus denen schon mal ein Riesenotter zum Vorschein kommt, um nach Luft zu schnappen. Auch nachts wirkt der Wald seltsam lebendig. Der Juruena-Nationalpark beherbergt unter anderem 103 Schmetterlings-, 101 Säugetier- und 412 Vogelarten. Sichtbar werden aber auch die Bedrohungen. Aus dem Fenster einer Cessna-Maschine sind außerhalb des Parks riesige Farmen zu sehen. Oder die Waldstellen, an denen Wasserkraftwerke den natürlichen Strom des Flusses unterbrechen und damit den Lebensraum von Tausenden Fischen gefährden. „Wir spüren einen großen Druck an den Rändern des Parks: durch Goldschürfer, Holzfäller, Menschen, die sich illegal Land aneignen“, sagt auch Parkleiterin Iarema.

Selbst im Park drinnen regt sich etwas Widerstand. Innerhalb des Schutzgebiets gab es von Beginn an einige Bauernhöfe, die nur mühsam und durch Entschädigungszahlungen zur Aufgabe überredet werden konnten. Und es gibt die indigenen Gemeinden.

