Wissenschaftler haben in Kanada eine dramatische Veränderung der Flusslandschaft beobachtet. Der Kaskawulsh-Gletscher im Nordwesten des Landes sei soweit abgeschmolzen, dass sein Schmelzwasser nicht mehr in den Slim River ströme, sondern in den Alsek River, schrieb Dan Shugar von der Universität Washington Tacoma in einem am Montag veröffentlichten Beitrag der Zeitschrift „Nature Geoscience“. Ein rund 30 Meter tiefer Canyon am Ende des Gletschers leite das Wasser um.

Normalerweise dauere es eine sehr lange Zeit, bis das Schmelzwasser eines Gletschers sich einen anderen Weg suche, sagte Shugars Mitautor Jim Best. Am Kaskawulsh-Gletscher sei das dagegen offenbar an einem einzigen Tag geschehen - dem 26. Mai vergangenen Jahres. Das zeigten Messdaten. Bis dahin sei der Slim River ein ziemlich gefährliches Gewässer gewesen - drei Meter tief, schnell und kalt.