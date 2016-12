ShoutOutLoud ist seit Jahren vor allem im Frankfurter Raum aktiv und hat etwa durch die Veranstaltung „Integration geht durch den Magen“ soziale und kulinarische Expertise gleichermaßen gesammelt.

Nun wollen die Aktivisten mit der sogenannten Resteküche durch Frankfurt fahren – einem umgebauten Fahrzeug mit kleiner Küche. Damit wollen sie nicht nur ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen, sondern auch für einen größeren Genuss beim Essen werben. „Eine verheißungsvolle Kombination aus Streetfood, Achtsamkeit und kulturellem Austausch“, beschreibt Anthes das Foodtruck-Konzept.

Unförmiges Gemüse vor dem Müll retten

Dass in Deutschland jede Sekunde 313 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen werden, ist kein Geheimnis. Das Problem ist die Verteilung. Hier wollen die Resteköche ansetzen: „Ob krumm gewachsen, nah am Mindesthaltbarkeitsdatum oder durch Transportschäden an der Verpackung beschädigt - unterschiedliche Gründe führen dazu, dass es ein Großteil der Nahrungsmittelproduktion nicht in den Supermarkt schafft“, erklärt Anthes.