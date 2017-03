Die Umverpackung einzelner Produkte ist – wenn es um die Vermeidung von Müll in privaten Haushalten geht – folgerichtig das nächste Problem, wenn es darum geht, möglichst nachhaltig Waren vom Handel zum Verbraucher zu bekommen. In Berlin versucht sich der Supermarkt Original Unverpackt daran, sämtliche Waren ohne Netze, Folien, Träger, Körbe oder Tüten zu verkaufen.

Das umstrittenste Produkt in deutschen Geschäften ist die Tragetasche. Während Bangladesch bereits im Jahr 2000 sämtliche Plastiktüten verbot, sind sie in deutschen Supermärkten zwar auf dem Rückzug, aber eben noch nicht ganz verschwunden.

Einen neuen Weg für einen Teil seiner Produkte beschreitet die Rewe Group. Von Mitte März an können sich die Kunden in rund 800 Filialen von Rewe- und Penny-Märkten über vermeintlich seltsam markiertes Obst und Gemüse wundern. In die Haut von Avocados und Süßkartoffeln wird per Laser die Produktbezeichnung eingebrannt.