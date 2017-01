Die Fahrer von rund einer halben Million Fahrzeugen mit Autogas-Antrieb müssen an der Tankstelle künftig deutlich mehr zahlen. Die Bundesregierung lässt den Steuervorteil von Autogas im nächsten Jahr auslaufen, wie aus dem Energiesteuer-Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag.

Eigentlich sollte es Steuervorteile für das vergleichsweise umwelt- und klimafreundliche Flüssiggas noch bis Ende 2021 geben. Davon ist das Ministerium nun abgerückt, da es keine Gegenfinanzierung gibt. Eigentlich sollte diese durch höhere Stromsteuern auf kleine Industriekraftwerke sowie Solaranlagen erreicht werden. Über fünf Jahre wären so rund eine Milliarde Euro zusammengekommen. Das scheiterte jedoch am Widerstand des Wirtschaftsministeriums. Die Regelungen zum Gas will das Kabinett noch im Februar beschließen.