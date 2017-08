 Als die Glühlampe aus den Regalen flog

Am 1. September 2012 trat Stufe vier der EG-Verordnung 244/2009 in Kraft, und fortan durften generell nur noch Leuchtmittel neu in Verkehr gebracht werden, die mindestens die Energieeffizienzklasse C erreichen. Für eine Glühbirne, die nur einen Bruchteil der Energie zu Licht macht und dafür umso mehr Wärme erzeugt, war das eine unüberwindbare Hürde.

„Zu Anfang gab es riesige Schwierigkeiten“, sagt Thomas Engelke, Teamleiter Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband, über den Abschied von der Glühbirne. Energiesparlampen hätten nicht nur eine Anlaufphase nach dem Einschalten gebraucht und dann oft ein komisch weißes Licht verbreitet, sondern auch Quecksilber enthalten - ein Problem bei der Entsorgung. Das habe den Umstieg schwierig gemacht. „Energiesparlampen waren eine große Hürde“, erinnert sich auch Rolf Buschmann, Referent für technischen Umweltschutz beim BUND.

Dass Brüssel einfach bestimmte, was man zu Hause in die Lampen zu schrauben hat, kam wie üblich ebenfalls nicht gut an. Noch ein knappes Jahr später gab der damalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bei einem Wahlkampfauftritt preis, aus diesem Grund hundert spezielle französische Glühbirnen in seinem Keller gebunkert zu haben - „weil ich nicht weiß, ob ich die in fünf Jahren für meine französische Lampe noch bekomme“.

Viele Menschen taten es ihm offenbar gleich - egal, woher ihre Lampen stammen. In jedem zweiten Haushalt in Deutschland stecken auch heute noch alte Glühbirnen in den Fassungen, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag des Stromanbieters lekker Energie ergab. Verboten ist das nicht. Wer noch alte Birnen hat, darf die benutzen, so lange er will. Auch Restbestände in den Lagern durften über den Stichtag hinaus verkauft werden. 90 Prozent der Befragten gaben allerdings auch an, zumindest teilweise moderne LED-Lampen zu benutzen. Fast ein Drittel setzt ausschließlich darauf.