Der Ausbau der Elektromobilität ist für die Autobranche eine Gratwanderung: Wer nicht rechtzeitig investiert, guckt am Ende in die Röhre - aber noch ist die Nachfrage nach E-Autos schwach.

Volkswagen steigt in die Erforschung von Batteriezellen ein. Das Motorenwerk in Salzgitter habe mit dem „Zukunftspakt“ nun eine entsprechende Zusage, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh der Deutschen Presse-Agentur. Erste Mitarbeiter seien bereits eingestellt worden. „Wir gehen davon aus, dass die Batterie in Zukunft 40 Prozent der Wertschöpfung eines Autos ausmacht“, erklärte Osterloh. „Die Frage ist, ob wir uns dabei komplett von Herstellern aus Asien abhängig machen wollen. Ich sage: Als Gewerkschaften und Betriebsräte wollen wir dies auf gar keinen Fall.“ Mit dem Reformprogramm „Zukunftspakt“ will VW die Ertragskraft seiner Kernmarke steigern. Zudem geht es um den Ausbau der E-Mobilität, digitaler Angebote und neuer Dienstleistungen. Für eine Produktion von Batteriezellen in Salzgitter gebe es eine Verpflichtung zur Serienfertigung, soweit dies wirtschaftlich tragbar sei, sagte Osterloh. Der Standort baue die Kompetenz zur Entwicklung der Zellen auf - diese gelten als Herz alternativer Antriebe. Das Know-how dafür sei ein zentraler Schlüssel für den Wandel hin zur Elektromobilität.

Auf einer Betriebsversammlung im Februar hatte Osterloh bekräftigt, dass VW im Zuge seines Umbaus den Einstieg in eine Massenfertigung von Batteriezellen in Salzgitter erwägt - fest beschlossen war bisher nichts. Der Autobauer hatte auch als Reaktion auf den Diesel-Skandal angekündigt, die Elektromobilität massiv auszubauen. Bisher werden Batteriezellen als wichtige Komponente vor allem in Asien produziert.

Subventionen für die Elektromobilität Kaufprämie Wer ein Elektroauto kauft, erhält je 2000 Euro Zuschuss von Staat und Hersteller. Beim Hybrid mit Verbrennungs- und Elektromotor gibt es je 1500 Euro. „Umweltbonus“ heißt die umstrittene Prämie, die bis 2019 gilt

Ladesäulen Bis 2020 baut die Regierung 5000 Schnellladesäulen entlang der Autobahnen und 10.000 normale Ladesäulen in Städten auf. Das hat Sinn, genauso wie die steuerliche Befreiung von Ladestrom beim Arbeitgeber.

60.000 Euro Ein Elektroauto oder ein Hybridfahrzeug, das in den Genuss von Zuschüssen kommen kann, darf bis zu 60.000 Euro netto kosten – mit Mehrwertsteuer also 71.400 Euro. Damit wirkt die Prämie als Subvention für Besserverdiener.

Mit dem Aufbau eigener Forschungs- und Produktionslinien erhoffen sich die Autobauer mehr Unabhängigkeit. Jedoch stehen auch viele Jobs in der Herstellung klassischer Verbrennungsmotoren auf der Kippe. Die E-Mobilität ist ein Hauptthema in der gesamten Autoindustrie. In Deutschland kommen Elektrofahrzeuge bisher allerdings nicht so recht vom Fleck. Ein Grund sind neben der oft noch begrenzten Reichweite die mangelnden Lademöglichkeiten außerhalb der großen Städte. Derzeit entsteht ein staatlich gefördertes Netz aus E-Tankstellen an Autobahnen. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Stefan Kapferer, sagte: „Eine Grundausstattung mit öffentlich zugänglichen Ladepunkten ist unverzichtbar, wenn die Elektromobilität zu einer Erfolgsgeschichte werden soll.“