Wer im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche von CDU , CSU und SPD nach dem Wort „Energieeffizienz“ sucht, erhält keinen einzigen Treffer. Aus Sicht einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern, Verbraucherschützern und Politikern ist das nicht akzeptabel. Ihre dringende Bitte an CDU , CSU und SPD: Räumt dem Thema bei den Koalitionsverhandlungen einen deutlich höheren Stellenwert ein.

Zu den zentralen Anliegen der Unterzeichner gehört die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Seit Jahren wird um das Thema gerungen, bislang ohne nennenswerten Erfolg. Zwar haben sich Politiker wieder Thomas Bareiß (CDU), energiepolitischer Koordinator der Unionsfraktion, oder Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD -Fraktion, erst in diesen Tagen wieder zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung bekannt. Einen belastbaren Weg zum Ziel zeigen sie jedoch nicht auf.

Der Gebäudesektor steht für mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Durch verstärkte Anstrengungen bei der energetischen Gebäudesanierung könnte dieser Wert mit vergleichsweise geringem Kostenaufwand deutlich reduziert werden. Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2050 einen annähernd klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Doch derzeit ist nicht erkennbar, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann. Die Sanierungsrate ist mit rund einem Prozent pro Jahr viel zu niedrig.

Außerdem kritisieren die Unterzeichner des Appells, die Energieeffizienzpotenziale in der Industrie würden bislang sträflich vernachlässigt und seien im Sondierungspapier offenbar bewusst ausgeklammert worden. Die Experten fordern eine eigene Strategie für den Industriesektor und empfehlen beispielsweise, die Befreiungstatbestände beim Erneuerbare-Energien-Gesetz („Besondere Ausgleichsregelung“) an Effizienzerfolge zu knüpfen. Außerdem sprechen sie sich für eine beschleunigte Abschreibung von Effizienzmaßnahmen in der Industrie aus.