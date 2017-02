Nach Schätzungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin kommen jährlich rund 250 000 Fledermäuse an Windkraftanlagen in Deutschland um - obwohl alle 25 hier lebenden Fledermausarten streng geschützt sind. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Todesopfer durch den Ausbau der Windkraft auch im Wald weiter steigen wird.

Tiere, die wie der Abendsegler bei der Jagd über den Baumwipfeln unterwegs sind, konzentrieren ihr Ultraschallsystem voll und ganz auf die Insektenbeute. „Die Tiere nehmen die Gefahr nicht wahr“, sagt Sandra Balzer, Artenschutzexpertin beim BfN. Sie würden von den Rotorblättern erschlagen oder ihre inneren Organe platzten durch den raschen, starken Luftdruckwechsel.

Da sich die Verhaltensweisen je nach Art sehr unterscheiden können, betrachteten die Forscher in Fallbeispielen einige Arten besonders: Mopsfledermaus, Zwergfledermaus und den Kleinen Abendsegler. Sie werteten die Aufzeichnung von Tönen an über 100 Standorten in Bodennähe aus und sie zeichneten an sechs Standorten Töne in Höhen von bis zu 50 Metern auf. Dazu montierten sie Mikrofone an Masten. An den Rufen ließen sich Art und Häufigkeit der Fledermäuse dort ableiten. Mit kleinen Sendern, die sie einigen Tieren auf den Rücken montierten, konnten die Forscher außerdem feststellen, wo die Tiere jagen und wo ihre Quartiere sind.