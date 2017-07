Der Geschäftsmann Bai Zhiming hatte an alles gedacht. In einem Werbevideo pries der die Vorzüge seiner Innovation an. Ein Schienenbus sollte ein für alle Mal die Verkehrsprobleme in den Megametropolen dieser Welt lösen.

Der acht Meter breite und 4,5 Meter hohe Transit Elevated Bus (TEB) sollte einfach über die schleichenden Autos hinwegfahren. Mit dieser Idee sammelte Bai fleißig Gelder von Investoren ein – bis ihm die Polizei auf die Schliche kam.