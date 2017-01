In den Denkmalschutz werden hingegen 2,3 Millionen Euro investiert, 1,9 Millionen gehen in den Bereich Forschung und Entwicklung und 1,5 Millionen fließen in Beschäftigungsprojekte. Nach langem Streit war die Touristensteuer im Sommer 2016 eingeführt worden. Jeder Urlauber zahlt pro Übernachtung auf den Balearen zwischen 25 Cent und zwei Euro in den Fonds. Die Steuer soll auch 2017 beibehalten werden.