Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine objektive Überprüfung der internationalen Klimaschutzverpflichtungen gefordert. Im Pariser Klimaschutzabkommen seien die Länder zwar Selbstverpflichtungen eingegangen, sagte Merkel am Mittwoch in einem Gespräch mit Jugendlichen aus den G20-Ländern in Berlin. "Aber nicht alle Länder sind bereit, dass ein neutrales Institut die Messungen macht."

Einige Regierungen hätten etwa die Kontrolle durch die UN als Eingriff in ihre Souveränität abgelehnt. Merkel sagte, man könne sich aber nicht allein auf nationale Messungen verlassen. "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast", zitierte sie einen Spruch. Deshalb sei "noch ein langer Weg zu gehen", betonte Merkel. Objektive Daten seien unabdingbar, um die Umsetzung des Pariser Abkommens überprüfen zu können.