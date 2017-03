Beim Umgang mit Wasser ist aus Sicht von Umweltschutzorganisationen weltweit ein Umdenken nötig. Wie die Umweltstiftung WWF vor dem Weltwassertag an diesem Mittwoch warnte, wird Wasser nach einer Prognose in den kommenden Jahren in vielen Ländern knapper. Das könne mehr Migration nach Europa bedeuten. Der BUND forderte am Dienstag, dass künftig weniger Mikroplastik und Synthetikfasern ins Abwasser gelangen dürften. Die kleinsten Teilchen seien schädlich für Lebewesen in den Meeren.

Der WWF betonte zu seiner Analyse, bis 2030 drohe eine „gefährliche Verschärfung der globalen Wasserkrise“. Besonders betroffen sind demnach Regionen im Norden Afrikas, im Nahen Osten und in Nordchina. Aber auch im Südwesten der USA und in Südeuropa, wo Wasser heute schon über die Maßen genutzt werde, verbessere sich die Lage höchstwahrscheinlich nicht, heißt es in der Analyse.