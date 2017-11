Apple hat zum Verkaufsstart des iPhone X die Bildbearbeitung Clips mit neuen Funktionen ausgestattet. So können sich Besitzer des neuen Smartphones in Umgebungen schneiden, die von Star-Wars-Raumschiffen bis zu abstrakter Kunst reichen. Möglich wird dieser Effekt durch eine 3D-Kamera auf der Vorderseite. Sie erlaubt es, das Bild des Nutzers in Echtzeit auszuschneiden und in eine andere Umgebung zu versetzen.

DüsseldorfDie Reise dauert nur einen Moment. Erst stehe ich unter bunten und blinkenden Leuchttafeln mit asiatischen Schriftzeichen, die ich nicht verstehe – dann flackert mein Hologramm an Bord des düsteren „Millennium Falcon“, während im Hintergrund die Roboter piepsen. Und nur eine Fingerbewegung später stehe im Skizzenbuch eines Zeichners, stilecht in Schwarz-Weiß.

Die Funktion mag eine Spielerei sein, doch sie zeigt, wie Apple das iPhone X positioniert: Neben dem Design soll die enge Integration von Hardware und Software den Unterschied machen, ob bei der Kamera oder der Entsperrung per Gesicht. Es ist seit jeher eine Stärke, die sich der Konzern üppig bezahlen lässt – das neue Modell wird ab 1150 Euro verkauft, mit mehr Speicher und einer Hülle für die empfindliche Glasrückseite sind es mehr als 1300 Euro. Für solche Summen gibt es ziemlich gute Fernseher.

Apple definiert mit Funktionen und Design, was Premium ist. Bei einem Thema hat jedoch ein Konkurrent die Deutungshoheit: Alphabet-Tochter Google stellt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt aller Produkte. So sollen die neuen Smartphones Pixel 2 und Pixel 2 XL als smarte Assistenten Fragen aller Art beantworten können. Die Suchmaschine des Konzerns liefert dafür das digitale Wissen der Welt.

Und die Anwendung Google Lens dient als Scanner für die reale Welt, der Sehenswürdigkeiten erkennt, die Öffnungszeiten von Cafés anzeigt oder Texte aus anderen Sprachen direkt auf dem Bildschirm übersetzt. Auch wenn der Suchriese mittlerweile ordentliche Hardware zu bauen weiß, die mit Preisen ab 800 Euro auch teuer ist: Die Geräte sind primär eine Verlängerung für seine Online-Dienste.

Die Ansätze von Apple und Google sind unterschiedlich – doch sie zeigen, wie die Zukunft der Spitzen-Smartphones aussehen könnte: mit eng aufeinander abgestimmter Hard- und Software und künstlicher Intelligenz. Ein Überblick der wichtigsten Neuerungen, die iPhone X und Pixel 2 zu bieten haben.



Wenn der Hundehaufen lacht



Das iPhone X (sprich: zehn) ist das Jubiläumsgerät von Apple. Zehn Jahre nach der ersten Generation soll es das Smartphone auf eine neue Ebene bringen, wie Vertreter des Konzerns betonen. Tatsächlich gibt es wesentliche Neuerungen, etwa den Bildschirm mit OLED-Technologie. Zudem schließt Apple bei einigen Funktionen zur Konkurrenz auf, etwa in Sachen kabelloses Laden (auch wenn das nötige Zubehör derzeit nicht über den Hersteller selbst verfügbar ist).

Die erste wesentliche Neuerung: die Gesichtserkennung. Apple baut in die Vorderseite des iPhone X mehrere Komponenten ein, die das Gesicht des Nutzers dreidimensional erfassen. Das ermöglicht es, sich in andere Umgebungen zu versetzen oder Emojis zu animieren – Affe, Einhorn oder Hundehaufen sprechen, feixen oder glotzen wie der Nutzer am Bildschirm. Die wichtigste Funktion ist aber die Entsperrung des Gerätes: Ein Augenblick genügt, schon ist es freigegeben – vorausgesetzt der Besitzer blickt auf den Bildschirm.

Das funktioniert auch bei Dunkelheit oder mit Mütze und Sonnenbrille auf dem Gesicht, nur sehr selten verweigert das System den Zutritt. Mehr noch: Es fällt bei der Benutzung kaum auf, dass das Gerät überhaupt gesperrt ist. Selbst wenn die Entsperrung per Fingerabdruck schnell geht, fühlt sich FaceID, wie Apple die Funktion nennt, noch intuitiver an. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die nahtlose Integration auswirkt.

Im Hintergrund arbeitet künstliche Intelligenz, um den Nutzer anhand eines dreidimensionalen Modells zu erkennen. Die vietnamesische IT-Sicherheitsfirma BKAV will das System ausgetrickst haben, wobei sie eine lückenlose Dokumentation schuldig bleibt, wie zum Beispiel das Technikportal CNet anmerkt. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt des Tricks ist der Aufwand für die Erstellung einer detailgetreuen Maske so hoch, dass Normalnutzer kaum um ihre Daten fürchten müssen.

Die zweite große Neuheit: der Bildschirm. Apple räumt die komplette Vorderseite für die Darstellung frei, sieht man von einem schmalen Rahmen sowie einer Aussparung an der oberen Kante ab (in der englischen Diskussion „notch“ genannt), in der sich die Sensoren für die Gesichtserkennung verbergen. In einem Gehäuse, das kaum größer ist als ein iPhone 8, steckt also ein Display, das an die Größe des 8 Plus heranreicht. Möglich ist das, weil der Konzern den Home Button abschafft. Die Bedienung erfolgt nun ausschließlich über Gesten, die sich schnell lernen lassen.

Erstmals verbaut der Hersteller im iPhone einen OLED-Bildschirm. Diese Technologie ermöglicht eine bessere Bildqualität: tiefere Schwarztöne, helleres Strahlen, kräftigere Farben. Samsung setzt seit mehreren Jahren darauf, Apple will nun endlich ein Panel gefunden haben, das die eigenen Ansprüche erfüllt – übrigens auch von Samsung, wie Experten festgestellt haben. Tatsächlich ist die Qualität überragend, wie unabhängige Labortests bestätigen. Der Bildschirm trägt allerdings erheblich zum hohen Preis des Gerätes bei: Nach einer Einschätzung des Reparaturportals iFixit zahlt Apple pro Einheit rund 110 Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie beim iPhone 8 Plus, das eine ältere Technologie nutzt.

Allerdings zieht die Aussparung Spott auf sich. Apple versucht, den Bug als Feature zu präsentieren und nutzt den Platz neben dem Rechteck für Informationen wie die Uhrzeit. Nicht alle Anwendungen sind darauf abgestimmt, es wird einige Zeit dauern, bis alle Entwickler nachgebessert haben. Im Alltag stört die Aussparung allerdings seltener als gedacht, das Auge richtet sich meist auf die Mitte des Bildes. Eher schon irritieren die abgerundeten Ecken des Displays. Wer sich zu sehr an der Ausbuchtung stört: Apps wie „Notch Remover“ versprechen, sie zumindest auf dem Homescreen zu verdecken.



Wenn der Assistent die Musik erkennt



Mit den Pixel-Smartphones versucht Google seit 2016, sich als Premiumhersteller einen Namen zu machen (auch wenn die Geräte von HTC und LG gefertigt werden). Tatsächlich ist die Hardware auf einem hohen, wenn vielleicht auch nicht auf höchstem Niveau, doch darum geht es dem Konzern nicht allein: Er will demonstrieren, was mit seinem Betriebssystem Android möglich ist – und welche Features sich iPhone-Nutzer entgehen lassen. „Künstliche Intelligenz zuerst“, lautet dabei die Devise.

Ein Helfer namens Google Assistant lässt sich mit einem Druck auf den unteren Teil des Gehäuses aufrufen. Er beantwortet einerseits Wissensfragen verschiedenster Art – hier hilft das jahrelang für die Suchmaschine gesammelte und systematisierte Wissen. Dabei imitiert er ein Gespräch: Sucht man das neueste Album von „Mumford & Sons“, erscheint in der App erst „Schauen wir mal“, dann der Eintrag samt weiterer Suchoptionen über Künstler und Album.

Andererseits bietet der Assistant Zugriff auf andere Apps und Systemfunktionen, vom Kartendienst über den Kalender und den Übersetzer bis zur Taschenlampe. Dabei soll die Integration deutlich weiter als bei Apples Siri reichen, wenn alle Funktionen in der deutschen Version verfügbar sind: So soll es möglich sein, in der Foto-App nach Motiven zu suchen. „Zeige mir Fotos mit Hunden am Strand“, könnte so ein Kommando sein.

Nun ist das auch mit dem iPhone möglich, sowohl der Assistant als auch der Fotodienst sind für das Betriebssystem iOS verfügbar, ebenso Apps wie der Übersetzer. So nahtlos wie auf dem Pixel 2 sind diese Anwendungen jedoch auf keinem anderen Gerät eingebunden. Zudem wirbt Google mit einer Personalisierung: Der Assistent soll den Nutzer über die Zeit besser kennenlernen und so immer hilfreicher werden.

Künstliche Intelligenz nutzt Google zudem, um das Pixel 2 zu einer Art Scanner für die Welt zu machen. So erkennt das Gerät selbst im Schlafmodus Lieder, die im Hintergrund laufen – ein Algorithmus gleich sie mit einer lokal gespeicherten Datenbank ab, in der 10.000 Titel eingetragen sind. Interpret und Titel stehen dann dezent auf dem Always-On-Display. Eine Verbindung zum Internet ist dafür nicht nötig.

Auch Google Lens profitiert vom Wissen des Konzerns. Die Funktion soll in Fotos automatisch wichtige Daten wie Telefonnummern, Websites und E-Mail-Adressen erkennen, Sehenswürdigkeiten und interessante Orte identifizieren und Informationen über sie anzeigen und Medien wie Bücher, Alben und Filme anhand des Covers erkennen. Dazu kommen einige überraschende Features: Hunderassen etwa erkennt der Assistent auf einigen Fotos korrekt.

All das funktioniert noch nicht immer einwandfrei. Bei Übersetzungen erkennt das System teilweise nicht den Text, und den weißen Schäferhund bezeichnet es manchmal als Bullterrier. Doch oft funktioniert es auch erstaunlich gut. Forscher der Chinese Academy of Sciences in Peking bestätigen den subjektiven Eindruck, dass der Google Assistant Konkurrenzsystemen deutlich voraus ist: Sie beziffern seinen Intelligenzquotienten mit 47 – Siri kommt nur auf 24.



Wenn der Nutzer zum Schauspieler wird



Beide Hersteller legen sehr großen Wert auf die Kamera. Apple stattet das iPhone X mit zwei Objektiven auf, was einerseits einen optischen Zoom ermöglicht, wie er bislang bei Smartphones nicht möglich war. Im neuen Modell haben beide einen optischen Bildstabilisator, was Wackler vermeidet, gerade bei Videoaufnahmen. Andererseits nutzt das Gerät die verschiedenen Bilder, um Porträts mit Tiefenschärfe anzufertigen. Bokeh-Effekt nennt Apple das.

Hinzu kommen einige Effekte, die die Software nachträglich erstellt. Sie lassen Porträts zum Beispiel so aussehen, als wäre die Person vor der Linse ein Schauspieler auf der Bühne: Nur das Gesicht ist hell erleuchtet, der Hintergrund ist schwarz. Und die Option „Studiolicht“ soll die Farben so aufbereiten, wie sie ein Fotograf herausarbeiten würde – auch nachträglich ist das übrigens möglich. Auch wenn das nicht an die Arbeit eines Profis heranreicht, sind die Effekte beeindruckend.

Google stattet das Pixel 2 mit nur einer Linse aus, will aber einige Effekte durch aufwendige Berechnungen ermöglichen. So kombiniert das Gerät Fotoserie mit unterschiedlichen Einstellungen, um ein optimales Resultat zu erhalten. Experten sprechen von Computational Photography – ähnlich wie Apple sie einsetzt.

So gibt es beim Pixel 2 einen Porträtmodus, der den Hintergrund verschwimmen lässt – die Bearbeitung nimmt die Software vor. Die Fotoanwendung enthält zudem eine Funktion, um Aufnahmen im 360-Grad-Modus zu machen: „Photo Sphere“ zeigt mithilfe von Punkten an, wo der Nutzer als nächstes knipsen muss, und fügt die Aufnahmen anschließend zusammen.

Die Kameras beider Geräte schneiden in Tests sehr gut ab. Das Unternehmen DXO Mark sieht das iPhone X bei mobilen Geräten in Sachen Fotos vorn, in der Gesamtbetrachtung mit Videos das Pixel 2. Beide Geräte liegen aber sehr nah beieinander, nur Experten werden die Unterschiede mit bloßem Auge sehen können.