DüsseldorfVor dem Frühstück, auf dem Weg zur Schule, zwischendurch im Unterricht, und in der Freizeit sowieso: Viele Jugendliche haben das Smartphone permanent in der Hand. Eine große Mehrheit von 68 Prozent ist laut der renommierten JIM-Studie der Ansicht, dass sich der Freundeskreis ohne Handy gar nicht mehr organisieren ließe, immerhin 19 Prozent befürchten, etwas zu verpassen, wenn sie das Gerät einmal ausschalten. Vermutlich ist eine WLAN-Sperre heute eine schlimmere Strafe als ein Hausarrest.

Die Zahlen zeigen: Das Smartphone ist für Kinder und Jugendliche nicht mehr wegzudenken. Die exzessive Nutzung, die viele an den Tag legen, besorgt viele Eltern, auch Jugendschützer und Suchtexperten warnen. So zeigt die Blikk-Medien-Studie, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, dass ein übermäßiger Medienkonsum, etwa auf dem mobilen Gerät, der Gesundheit schaden kann. Nun regt sich Kritik von unerwarteter Seite: Zwei Großaktionäre von Apple fordern den iPhone-Hersteller auf, sich stärker im Bereich Kinder- und Jugendschutz zu engagieren.