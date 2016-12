Düsseldorf„It just works“ – es funktioniert einfach: Es war einer der Lieblingssätze von Steve Jobs. Der Apple-Gründer pries damit viele Neuerungen an und nutzte die Einfachheit als schlagkräftiges Argument für die hochpreisigen Produkte. Doch seit dem Tod des charismatischen Verkäufers scheint das Motto bei dem Konzern nicht mehr an erster Stelle zu stehen. Das iPhone 7, das keinen klassischen Kopfhörereingang mehr hat, sehen Kritiker als Beleg dafür.

Doch gerade rechtzeitig vor Weihnachten hat Apple ein Produkt auf den Markt gebracht, das wieder Magie verbreitet: Die kabellosen Kopfhörer Airpods lassen sich mit nur einer Geste mit dem iPhone verbinden. Kein Herumfummeln in Menüs, keine abgebrochenen Koppelversuche, wie man sie von anderen Bluetooth-Kopfhörern leidvoll kennt. It just works. Auch Telefonanrufe und Befehle an die Sprachassistentin Siri bewältigen sie. Nicht immer magisch sind indes Design und Bedienung, wie ein Test zeigt.