BerlinBeim Kurznachrichtendienst WhatsApp ist es am Freitagmorgen zu Störungen gekommen. Auf Twitter beschwerten sich User. Auch auf Portalen wie „allestörungen.de“ oder „downdetector.com“ berichteten zahlreiche Nutzer von Ausfällen.

Demnach waren besonders West- und Mitteleuropa aber auch Regionen in Südostasien betroffen. Auch in Deutschland, etwa in Berlin, kam es zu Störungen. Wie es zu den Ausfällen kam, war zunächst unbekannt. WhatsApp wollte sich laut der zuständigen Kommunikationsagentur zeitnah zu den Vorfällen äußern.